Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El sorteo 2.663 de Baloto y Revancha, realizado este lunes, 1 de junio de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el miércoles, 3 de junio.

Resultados Baloto: números ganadores del 1 de junio de 2026

Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: en minutos.

Resultados Revancha: números ganadores del 1 de junio de 2026

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En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: en minutos.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

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El próximo sorteo se realizará el miércoles, 3 de junio de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.