Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 30 de marzo de 2026

El sorteo 2.637 del Baloto y su modalidad Revancha se realizó el lunes 30 de marzo de 2026 en Colombia. El sorteo dejó ganadores en diferentes categorías y acumulados que continúan creciendo para el próximo sorteo.

A continuación, se detallan los números ganadores, así como el desglose de premios y estadísticas oficiales reportadas tras la jornada.



Resultados del Baloto del 30 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo de Baloto este lunes 30 de marzo de 2026 fueron: X - X - X - X - X y la Superbalota XX.



Resultados de la Revancha del 30 de marzo de 2026

Los números ganadores de Revancha este lunes 30 de marzo de 2026, por su parte, fueron: X - X - X -X -X y la Superbalota XX.



Próximo sorteo

Tras estos resultados, el próximo sorteo de Baloto y Revancha se realizará el miércoles, 1 de abril de 2026, con acumulados de (en minutos) en Baloto y (en minutos) en Revancha, manteniendo el interés de los jugadores en todo el país.