Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 22 de abril de 2026

El Baloto realizó este miércoles 22 de abril de 2026 su sorteo número 2647, manteniendo la expectativa en todo el país. En esta jornada, los números ganadores fueron 40 - 12 - 36 - 05 - 30 con la Superbalota 09. El premio mayor, que se encontraba en un acumulado de $32.800 millones, busca un nuevo multimillonario en Colombia.



Baloto Revancha hoy

La modalidad de Baloto Revancha también sorteó su acumulado de $20.900 millones. Los números que cayeron en esta oportunidad fueron 29 - 16 - 39 - 11 - 37 y la Superbalota 03. Al igual que en el sorteo principal, miles de colombianos participan bajo esta modalidad que ofrece una segunda oportunidad de ganar con los mismos números del tiquete original.



Cómo reclamar los premios de Baloto

Los ganadores de premios secundarios pueden validar y cobrar sus tiquetes de la siguiente manera:

Puntos autorizados: si el premio es menor a un monto determinado por el operador, el cobro puede realizarse directamente en los puntos de venta de la red aliada a nivel nacional.

Validación oficial: es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Premios mayores: en caso de acertar las cinco cifras y la Superbalota, el ganador debe iniciar un proceso de validación especial con el operador fiduciario, presentando documento de identidad y el boleto ganador.

Recuerde que los resultados publicados son de carácter informativo; la única confirmación válida es la que emite el terminal de venta al momento de escanear el código de barras de su tiquete.