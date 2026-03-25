Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 25 de marzo de 2026

El sorteo 2.635 del Baloto y su modalidad Revancha se realizó el miércoles 25 de marzo de 2026 en Colombia. El sorteo dejó ganadores en diferentes categorías y acumulados que continúan creciendo para el próximo sorteo. A continuación, se detallan los números ganadores, así como el desglose de premios y estadísticas oficiales reportadas tras la jornada.



Resultados del Baloto del 25 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo de Baloto fueron: 14 - 09 - 19 - 13 - 03, superbalota: 16. El acumulado del sorteo alcanzó los $28.400 millones, sin registrarse ganadores en la categoría principal (5 aciertos + superbalota), lo que implica que el premio mayor sigue creciendo.



Resultados de la Revancha del 25 de marzo de 2026

Los números ganadores de Revancha, por su parte, fueron: 41 - 42 - 25 - 36 - 22, Superbalota: 16. En esta modalidad, el acumulado inicial del sorteo fue de $18.700 millones, y tampoco se reportaron ganadores del premio mayor.