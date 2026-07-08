En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gabinete de De La Espriella
Guerra EEUU - Irán
#MundialEnBlu
Resultado de la loterías hoy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 8 de julio de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 8 de julio de 2026

Baloto realizó este miércoles 8 de julio de 2026 el sorteo 2.680. Conozca los números ganadores de Baloto y Revancha, los premios entregados y el nuevo acumulado para el próximo sorteo.

Números del Baloto Revancha
Baloto Revancha
Foto: Baloto/ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Baloto llevó a cabo este miércoles 8 de julio de 2026 el sorteo 2.680, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban acertar la combinación ganadora del premio mayor. De acuerdo con los resultados oficiales, el acumulado principal continuó sin ganador de cinco aciertos más la Superbalota, por lo que el premio seguirá creciendo para el próximo sorteo.

En esta oportunidad, el acumulado de Baloto ascendía a $45.600 millones, mientras que el sorteo dejó ganadores en las diferentes categorías de premios.

Números ganadores de Baloto

La combinación ganadora del Baloto fue: 30 - 15 - 24 - 11 - 20, superbalota: 02.

Según la información oficial, no hubo ganadores del premio mayor ni de la categoría de cinco aciertos. Tras el sorteo, el nuevo acumulado de Baloto quedó en $46.000 millones para el próximo sorteo.

Resultados de Revancha

En el mismo sorteo también se realizó la Revancha, cuyo acumulado era de $6.800 millones.

La combinación ganadora fue: 37 - 04 - 12 - 26 - 35, superbalota: 13.

Al igual que en Baloto, el premio mayor de Revancha quedó vacante, por lo que el nuevo acumulado alcanzó los $7.000 millones para el sorteo próximo sorteo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad