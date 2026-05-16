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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy sábado 16 de mayo de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy sábado 16 de mayo de 2026

Consulte los números ganadores del Baloto y Revancha del 16 de mayo de 2026, los premios entregados, cantidad de ganadores y el nuevo acumulado para el próximo sorteo.

Resultados de Baloto y Revancha
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de may, 2026

El sorteo 2.657 de Baloto y Revancha, realizado este sábado, 16 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el lunes, 18 de mayo.

Resultados Baloto: números ganadores del 16 de mayo de 2026

  • Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: y la superbalota

Resultados Revancha: números ganadores del 16 de mayo de 2026

  • En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: y la superbalota

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo se realizará el lunes, 19 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.

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