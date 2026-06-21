Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy sábado 20 de junio de 2026

El sorteo 2.672 de Baloto y Revancha, realizado este sábado, 20 de junio de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo.

Resultados Baloto y Revancha: números ganadores del 20 de junio de 2026

Este sábado 20 de junio, el sorteo de Baloto Revancha puso en juego una bolsa acumulada de $43.600 millones de pesos en Baloto y $5.800 millones de pesos en Revancha, consolidándose como uno de los premios más altos del país. Estos millonarios acumulados despertaron el interés de miles de jugadores que participaron con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores y cambiar su vida con uno de estos grandes premios.

Baloto

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para este sorteo fueron:



Balotas principales: 43 - 38 - 31 - 34 - 37.

Súper Balota (SB): 14.



Revancha

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para esta modalidad fueron:



Balotas principales: 17 - 32 - 08 - 26 - 29.

Súper Balota (SB): 07.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.