Baloto y Revancha: resultados del sorteo de hoy miércoles 28 de octubre de 2026

El miércoles 28 de octubre de 2026, la empresa encargada de la operación llevó a cabo el sorteo número 2.727 de Baloto y Revancha. En la transmisión oficial se dieron a conocer las combinaciones ganadoras de ambos juegos, así como los premios correspondientes a los participantes que acertaron sus apuestas en diferentes regiones de Colombia.

Combinación ganadora del Baloto

Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:

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Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX (en minutos)

XX - XX - XX - XX - XX Súper Balota (SB): XX

Combinación ganadora de Revancha

Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:

Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Súper Balota (SB): XX

Próximo sorteo programado