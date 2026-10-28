En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Choque de trenes España
Megaoperativo en Bogotá
Flávio Bolsonaro
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha: resultados del sorteo de hoy miércoles 28 de octubre de 2026

Baloto y Revancha: resultados del sorteo de hoy miércoles 28 de octubre de 2026

Todos los resultados del sorteo 2.727 de Baloto y Revancha en Colombia del miércoles 28 de octubre de 2026. Consulte la combinación ganadora, la tabla de aciertos y los nuevos acumulados.

Baloto Revancha.jpg
Baloto Revancha.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El miércoles 28 de octubre de 2026, la empresa encargada de la operación llevó a cabo el sorteo número 2.727 de Baloto y Revancha. En la transmisión oficial se dieron a conocer las combinaciones ganadoras de ambos juegos, así como los premios correspondientes a los participantes que acertaron sus apuestas en diferentes regiones de Colombia.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Combinación ganadora del Baloto

Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:

Últimas noticias

Lotería de Manizales.jpg
Juegos de azar

Lotería de Manizales: resultados de hoy miércoles 28 de octubre

Sorteo de la Lotería del Valle.jpg
Juegos de azar

Lotería del Valle: resultados de hoy miércoles 28 de octubre de 2026

Publicidad

  • Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX (en minutos)
  • Súper Balota (SB): XX

Combinación ganadora de Revancha

Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:

  • Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX
  • Súper Balota (SB): XX

Próximo sorteo programado

  • Fecha del evento: Sábado 31 de octubre de 2026.
  • Bolsa conjunta en juego: Más de $20.600 millones de pesos entre ambas modalidades.
  • Puntos de venta: Redes autorizadas de SuperGIROS, SuRed y plataformas digitales oficiales en línea.
Relacionados

Baloto

Resultado de loterías de hoy

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad