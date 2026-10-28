Baloto y Revancha: resultados del sorteo de hoy miércoles 28 de octubre de 2026

Actualizado: 28 de oct, 2026
El miércoles 28 de octubre de 2026, la empresa encargada de la operación llevó a cabo el sorteo número 2.727 de Baloto y Revancha. En la transmisión oficial se dieron a conocer las combinaciones ganadoras de ambos juegos, así como los premios correspondientes a los participantes que acertaron sus apuestas en diferentes regiones de Colombia.
Combinación ganadora del Baloto
Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:
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- Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX (en minutos)
- Súper Balota (SB): XX
Combinación ganadora de Revancha
Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:
- Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX
- Súper Balota (SB): XX
Próximo sorteo programado
- Fecha del evento: Sábado 31 de octubre de 2026.
- Bolsa conjunta en juego: Más de $20.600 millones de pesos entre ambas modalidades.
- Puntos de venta: Redes autorizadas de SuperGIROS, SuRed y plataformas digitales oficiales en línea.