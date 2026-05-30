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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

El Baloto volvió a quedar acumulado y entregará $39.600 millones en el próximo sorteo. Revise aquí los números ganadores de Baloto y Revancha.

Baloto y Revancha.
Baloto y Revancha.
Foto: ChatGPT/Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

El sorteo 2.662 de Baloto y Revancha, realizado este sábado, 30 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el sábado, 30 de mayo.

Resultados Baloto: números ganadores del 30 de mayo de 2026

Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: en minutos.

Resultados Revancha: números ganadores del 30 de mayo de 2026

En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: en minutos.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo se realizará el lunes, 1 de junio de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.

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