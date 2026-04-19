Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 19 de abril de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una dinámica sencilla que facilita la participación de miles de apostadores en todo el país.



Resultado de Caribeña Día hoy, domingo 19 de abril de 2026

Para este domingo 19 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el en minutos. Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega de forma regular durante la semana, lo que permite conocer los resultados el mismo día de la apuesta:



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, garantizando una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a diversas estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones amplían las posibilidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.



Cuánto cuesta apostar

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad económica, ya que permite participar con montos ajustables al presupuesto de cada jugador:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a su funcionamiento práctico, sus sorteos frecuentes y un proceso claro para reclamar premios, el Caribeña Día continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.