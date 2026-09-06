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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy domingo 6 de septiembre de 2026

Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy domingo 6 de septiembre de 2026

El chance Caribeña Día juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy domingo 6 de septiembre de 2026.

Caribeña Día.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia.

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Resultado del Caribeña Día hoy, domingo 6 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 6 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

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¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día se juega todos los días, y sus resultados están disponibles poco después de las 2:30 p. m.. Minutos más tarde, los números oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores consultar de forma ágil y segura.

Cómo jugar el chance Caribeña Día

Este juego ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes estrategias. El monto del premio depende de cuántas cifras se acierten y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:

  • 4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto
  • 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden
  • 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto
  • 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden
  • 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto
  • 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto con apuestas más simples.

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Cuánto cuesta apostar

Uno de los aspectos más atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad. Los valores de apuesta permiten participar con distintos presupuestos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero siempre exige la presentación de documentos básicos:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras
  • Documento de identidad original
  • Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del monto ganado, se pueden solicitar requisitos adicionales:

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  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos
  • Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta
  • Mayor a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y un proceso claro para reclamar premios, el Caribeña Día sigue siendo una de las opciones favoritas entre los apostadores en Colombia.

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