Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El Caribeña Día es uno de los chances más consultados en la región Caribe colombiana. Sus resultados se conocen diariamente y los participantes pueden elegir entre diferentes modalidades para realizar sus apuestas.

Resultado del Caribeña Día hoy, 5 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Después del sorteo, los números son dados a conocer en los canales autorizados y puntos de venta, generalmente pocos minutos después, para facilitar su consulta y validación.

Cómo jugar el chance Caribeña Día

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Los participantes pueden escoger entre varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras que quieran jugar:



4 cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir exactamente y conservar el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir exactamente y conservar el mismo orden. 4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin necesidad de que estén en el orden original.

permite acertar las cuatro cifras sin necesidad de que estén en el orden original. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: las últimas tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las últimas tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado ganador.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada. El monto mínimo establecido es de $500, mientras que el máximo permitido llega hasta $10.000.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

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Para cobrar un premio del Caribeña Día, el ganador debe presentar el tiquete original y los documentos solicitados. Es importante conservar el comprobante en buenas condiciones para facilitar su validación.

Documentación básica:



Tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado, sin tachones o alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.

se solicita la documentación básica. Premios de 48 a 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con máximo 30 días de expedida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalizado el proceso de validación.

El Caribeña Día mantiene una presencia importante en la región Caribe y ofrece distintas alternativas para quienes participan en sus sorteos diarios.