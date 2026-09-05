Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El Chontico Día es uno de los chances más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada jornada, los jugadores esperan el número que puede convertirse en un premio, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

Resultado del Chontico Día hoy, 5 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 5de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día cuenta con diferentes alternativas de juego, por lo que cada participante puede escoger la modalidad que prefiera al momento de realizar su apuesta:



4 cifras directo (superpleno): las cuatro cifras deben coincidir y aparecer en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir y aparecer en el mismo orden. 4 cifras combinado: las cuatro cifras deben ser acertadas, sin importar el orden.

las cuatro cifras deben ser acertadas, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): corresponde al acierto de la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

El valor de la apuesta en el Chontico Día puede ajustarse según las posibilidades de cada jugador. El monto mínimo establecido es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

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Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar la documentación requerida y conservar el tiquete en buenas condiciones. Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original, diligenciado correctamente y sin tachones o enmendaduras.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.

se solicita la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una antigüedad máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalizado el proceso de validación.

El Chontico Día mantiene una amplia presencia en el Valle del Cauca, donde es uno de los juegos de chance con mayor consulta entre los participantes.