Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de chance con mayor presencia en la región Caribe. Sus resultados son consultados diariamente por quienes participan en las diferentes modalidades de apuesta y esperan acertar el número ganador.

Resultado del Sinuano Día hoy, 5 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m.. Una vez se lleva a cabo el sorteo, los resultados son publicados poco después a través de los canales autorizados y puntos de venta, permitiendo a los jugadores consultar sus números.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

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El Sinuano Día ofrece distintas modalidades para participar, de acuerdo con el número de cifras que el jugador quiera seleccionar:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar su posición.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar su posición. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden establecido.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden establecido. 3 cifras combinado: permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

permite acertar las últimas tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. 1 cifra (uña): consiste en acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor de la apuesta puede variar según la modalidad elegida. El monto mínimo para participar es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

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Para solicitar el pago de un premio, es necesario presentar el tiquete original y la documentación correspondiente. Entre los requisitos básicos están:



Tiquete original, en buen estado y sin tachones o modificaciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos pueden cambiar dependiendo del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, después de completar la validación correspondiente.

El Sinuano Día continúa siendo una alternativa de chance de amplia consulta en la región Caribe, con diferentes modalidades para quienes participan diariamente.