Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 26 de marzo de 2026

La Caribeña Día sigue posicionándose como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, gracias a su trayectoria y a la frecuencia de sus sorteos. Su mecánica simple y accesible ha permitido que miles de jugadores en distintas regiones del país consulten de manera constante sus resultados.



Número ganador de Caribeña Día hoy, jueves 26 de marzo

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 26 de marzo de 2026 es el: 2137 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: 2137

Dos últimas cifras: 37

Tres últimas cifras: 137

La quinta: 6

En los últimos años, este sorteo ha sumado nuevas alternativas que han incrementado su atractivo. Desde 2025, incorporó la denominada “quinta balota” o “número extra”, una opción que permite elevar el valor del premio en caso de acertar junto con las demás cifras, lo que ha impulsado la participación de apostadores frecuentes.



A qué hora juega Caribeña Día

El horario del sorteo es uno de los aspectos más importantes para los participantes, ya que facilita el seguimiento de los resultados el mismo día.

La Caribeña Día se juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m., y los resultados suelen publicarse pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos oficiales.

Esta programación fija permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



Cómo se juega el chance

El sistema de juego del chance ofrece diversas modalidades, lo que brinda opciones según el nivel de precisión que el apostador desee alcanzar. El monto del premio depende tanto del número de cifras acertadas como del orden en que coincidan.



Las principales formas de apostar son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas alternativas permiten que los jugadores tengan múltiples oportunidades de ganar, incluso sin acertar el número completo.



Cuánto cuesta apostar

El valor de las apuestas en Caribeña Día es flexible, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores. El costo mínimo por tiquete es de $500 pesos, mientras que el valor máximo por apuesta puede llegar hasta los $10.000 pesos.

Esta variedad en los montos permite ajustar la apuesta según las posibilidades de cada participante.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El cobro de premios está sujeto a una serie de requisitos que dependen del monto ganado, aunque existen condiciones básicas que aplican en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

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Adicionalmente, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones según el valor del premio:

