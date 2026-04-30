Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 30 de abril de 2026

La consulta de los resultados Caribeña Día se ha convertido en una rutina diaria para miles de colombianos que participan en este tradicional juego de azar. Su popularidad se explica por la constancia de sus sorteos, la facilidad para apostar y la diversidad de modalidades que se ajustan a distintos perfiles de jugadores.



Número ganador del Caribeña Día hoy, jueves 30 de abril

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 30 de abril de 2026 es el: 9604 - 9. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador!



Número ganador: 9604

Dos últimas cifras: 04

Tres últimas cifras: 604

La quinta: 9

¿A qué hora se publican los resultados del Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días, y los resultados pueden verificarse después de las 2:30 p. m. A partir de ese momento, los números ganadores son divulgados rápidamente a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados.

Esta rapidez en la publicación permite a los participantes confirmar sus jugadas sin demoras, garantizando además un proceso transparente y confiable.



Modalidades de juego del Caribeña Día

El Caribeña Día ofrece varias alternativas de apuesta que permiten elegir entre mayores premios o más probabilidades de acierto. El monto a ganar depende tanto del número de cifras acertadas como del orden en que estas coincidan con el resultado oficial.



Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el juego se adapta tanto a quienes buscan premios más altos como a quienes prefieren opciones más sencillas.



Valor de la apuesta en Caribeña Día

Otro de los factores que impulsa la participación en este chance es su accesibilidad económica. Los montos de apuesta están diseñados para ajustarse a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite que cada jugador decida cuánto invertir según sus posibilidades, sin necesidad de realizar grandes gastos.



Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Para cobrar un premio del Caribeña Día es indispensable presentar ciertos documentos básicos que validan la apuesta:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Adicionalmente, los requisitos varían según el monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe completar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente (expedida en un máximo de 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Un juego diario con alta demanda en Colombia

El Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en el país, especialmente por su frecuencia diaria y la claridad en sus reglas. La posibilidad de revisar los resultados Caribeña Día de forma rápida, sumada a sus múltiples modalidades y costos accesibles, lo convierten en una alternativa constante para quienes disfrutan de este tipo de apuestas.

Con un sistema sencillo y opciones para todo tipo de jugador, este chance sigue ocupando un lugar destacado dentro del mercado de juegos en Colombia.

