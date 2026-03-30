Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su trayectoria, la frecuencia de los sorteos y una mecánica sencilla lo han posicionado como una alternativa atractiva para miles de jugadores que consultan los resultados diariamente.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 30 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega de forma regular durante la semana, lo que permite a los participantes conocer el resultado el mismo día en que realizan su apuesta.

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos autorizados, facilitando una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, lo que permite a los usuarios elegir según su estrategia. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan.

Principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones amplían las posibilidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.



Cuánto cuesta apostar

El Caribeña Día cuenta con un rango de apuesta accesible, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta manera, cada jugador puede ajustar el valor de su apuesta según sus posibilidades o preferencias.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar premios varía según el monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.



Documentos necesarios:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a su frecuencia, facilidad de participación y variedad de modalidades, el Caribeña Día continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia, quienes revisan a diario los resultados del chance.