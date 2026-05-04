Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y cada jornada concentra la atención de miles de apostadores. Este sorteo se ha consolidado como una de las modalidades más populares del país gracias a su frecuencia diaria y a la expectativa que genera entre quienes prueban suerte.



Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 4 de mayo de 2026 es el xxxx. Los apostadores deben revisar con atención su tiquete y verificar el resultado con un vendedor autorizado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, Caribeña Día permite jugar con una quinta balota o número adicional, una opción que puede aumentar el valor del premio si coincide junto con otras cifras apostadas.



A qué hora juega Caribeña Día

El chance Caribeña Día se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Una vez finaliza el sorteo, el resultado oficial suele estar disponible minutos después a través de los canales autorizados.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números elegidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.



Cómo se juega el chance

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Este chance ofrece opciones de juego accesibles para distintos presupuestos:

Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día

El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero siempre exige unos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.