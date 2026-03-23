Caribeña Día: resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 23 de marzo de 2026

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La Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, con alta participación en diferentes regiones del país. Su dinámica sencilla y frecuencia diaria hacen que miles de apostadores estén atentos a sus resultados cada semana.
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 23 de marzo de 2026 es el en minutos.
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, el juego incorporó una opción adicional: la “quinta balota” o “número extra”, una alternativa que permite aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.
El valor de las apuestas varía entre $500 y $25.000, y para ganar es necesario que el número elegido coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de izquierda a derecha. Esta condición es clave y genera gran expectativa en cada sorteo.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados suelen publicarse minutos después en los canales autorizados.
Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo del número de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El juego permite distintos montos de apuesta, ajustándose a diferentes presupuestos:
El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
De esta manera, La Caribeña Día continúa consolidándose como una de las opciones más populares del chance en el país, gracias a su facilidad de juego, variedad de apuestas y posibilidades de ganar.