Caribeña Día: resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 23 de marzo de 2026

La Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, con alta participación en diferentes regiones del país. Su dinámica sencilla y frecuencia diaria hacen que miles de apostadores estén atentos a sus resultados cada semana.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 23 de marzo

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 23 de marzo de 2026 es el en minutos.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó una opción adicional: la “quinta balota” o “número extra”, una alternativa que permite aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.

El valor de las apuestas varía entre $500 y $25.000, y para ganar es necesario que el número elegido coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de izquierda a derecha. Esta condición es clave y genera gran expectativa en cada sorteo.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados suelen publicarse minutos después en los canales autorizados.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo del número de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El juego permite distintos montos de apuesta, ajustándose a diferentes presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días), a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, La Caribeña Día continúa consolidándose como una de las opciones más populares del chance en el país, gracias a su facilidad de juego, variedad de apuestas y posibilidades de ganar.