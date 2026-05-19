Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Colombia. Cada jornada, miles de apostadores siguen de cerca este sorteo con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y obtener premios en diferentes modalidades de apuesta.



Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 19 de mayo de 2026 fue el XXXX. Los organizadores felicitaron a los ganadores de la jornada e invitaron a los jugadores a verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar cualquier premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego incorporó la modalidad de “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las posibilidades de obtener ganancias al acertar esta cifra junto con otras combinaciones del resultado oficial.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 2:30 p. m. Los apostadores también pueden seguir la transmisión oficial en vivo para conocer las cifras ganadoras en tiempo real.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 y alcanzar valores de hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida por cada jugador.

Cómo se juega el chance Caribeña Día

Este popular juego ofrece distintas formas de apostar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Modalidades de apuesta



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Caribeña Día permite realizar apuestas con diferentes montos para adaptarse a distintos presupuestos.



Valor mínimo del tiquete : $500

: $500 Valor máximo por apuesta: $10.000

Para ganar, el jugador debe acertar el número en el mismo orden de izquierda a derecha en el que aparece publicado en el resultado oficial del sorteo.



Qué se necesita para reclamar un premio

El proceso para reclamar premios depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.



Documentos básicos



Tiquete original diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio

