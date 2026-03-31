Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, martes 31 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su permanencia en el tiempo, la regularidad de sus sorteos y una mecánica sencilla lo han convertido en una opción atractiva para miles de apostadores que verifican los resultados a diario.



Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 31 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 31 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega de manera continua durante la semana, lo que permite a los participantes conocer el resultado el mismo día en que realizan su apuesta.

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Tras finalizar el sorteo, los resultados suelen publicarse pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos autorizados, lo que garantiza una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, permitiendo a cada usuario elegir según su estrategia. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan.

Principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones amplían las probabilidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.



Cuánto cuesta apostar

El Caribeña Día mantiene un rango de apuesta accesible, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta forma, cada persona puede ajustar el valor de su apuesta de acuerdo con sus posibilidades.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.



Documentos necesarios:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a su frecuencia, facilidad de acceso y variedad de modalidades, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en el país, quienes revisan diariamente los resultados del chance.