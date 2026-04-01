Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 1 de abril de 2026

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El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su permanencia en el tiempo, la frecuencia de sus sorteos y una dinámica sencilla lo han convertido en una opción atractiva para miles de apostadores que revisan los resultados a diario.
El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 1 de abril de 2026 es el 5916 - 9. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
El Caribeña Día se juega de forma continua durante la semana, lo que permite a los participantes conocer el resultado el mismo día en que realizan su apuesta.
Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Una vez finaliza el sorteo, los resultados suelen publicarse pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos autorizados, garantizando así una consulta rápida y confiable.
Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que permite a cada usuario elegir según su estrategia. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan.
Principales modalidades:
Estas opciones amplían las probabilidades de obtener premios, incluso si no se acierta el número completo.
El Caribeña Día mantiene un rango de apuesta accesible, lo que facilita la participación de diferentes perfiles de jugadores:
De esta manera, cada persona puede ajustar el valor de su apuesta de acuerdo con sus posibilidades.
El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.
Documentos necesarios:
Según el valor del premio:
Gracias a su frecuencia, facilidad de acceso y variedad de modalidades, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en el país, quienes consultan diariamente los resultados del chance.