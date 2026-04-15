Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 15 de abril de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, impulsado por su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica de participación sencilla que facilita el acceso a un amplio público.



Resultado de Caribeña Día hoy, miércoles 15 de abril de 2026

Para este miércoles 15 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega de manera regular durante la semana, lo que permite a los apostadores conocer los resultados el mismo día en que realizan su jugada:



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que garantiza una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a diversas estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales opciones de juego son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas amplían las posibilidades de obtener premios, incluso cuando no se acierta el número completo.



Cuánto cuesta apostar

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad económica, ya que permite participar con montos ajustables al presupuesto de cada jugador.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

El proceso para reclamar premios varía según el monto ganado. En todos los casos, es obligatorio presentar la documentación requerida:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Los requisitos cambian de acuerdo con el valor del premio:



Menor a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con este esquema, el Caribeña Día ofrece un sistema organizado tanto para participar como para reclamar premios, lo que refuerza su posicionamiento entre los juegos de azar más populares del país.