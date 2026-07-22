Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 22 de julio de 2026

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar con mayor tradición en Colombia y reúne diariamente a miles de apostadores que esperan acertar el número ganador. Este sorteo se realiza de forma habitual y ofrece la posibilidad de ganar importantes premios con apuestas desde montos accesibles.

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 22 de julio de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a los ganadores! Recuerde verificar cuidadosamente su tiquete con el punto de venta autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Vea el sorteo en vivo aquí:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo. Los domingos y días festivos este chance no realiza sorteo.

Cómo se juega el chance

Los apostadores pueden elegir entre diferentes modalidades de juego, según el nivel de acierto que deseen realizar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

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Este chance permite realizar apuestas con diferentes valores, de acuerdo con el presupuesto de cada jugador:



Valor mínimo por tiquete: $500 .

. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del valor obtenido, aunque siempre será necesario presentar algunos documentos básicos.

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original completamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto del premio:

