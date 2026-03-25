Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

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La Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, con una amplia participación en diferentes regiones del país. Su dinámica sencilla y la realización diaria de sorteos han hecho que miles de apostadores sigan con atención sus resultados semana a semana.
El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 25 de marzo de 2026 es el (en minutos).
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, este juego incorporó una alternativa adicional conocida como la “quinta balota” o “número extra”. Esta opción permite aumentar el valor del premio en caso de acertar junto con las demás cifras, lo que ha generado mayor interés entre los jugadores habituales.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados suelen darse a conocer pocos minutos después a través de los canales autorizados.
El juego ofrece varias modalidades de apuesta, que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:
El chance permite realizar apuestas con distintos valores, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:
El proceso de reclamación varía según el monto del premio, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
En ese contexto, Caribeña Día continúa consolidándose como una de las alternativas más populares del chance en el país, impulsada por su facilidad de participación, la variedad de modalidades de apuesta y las posibilidades de obtener premios.