Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

La Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, con una amplia participación en diferentes regiones del país. Su dinámica sencilla y la realización diaria de sorteos han hecho que miles de apostadores sigan con atención sus resultados semana a semana.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 25 de marzo

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 25 de marzo de 2026 es el (en minutos).

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego incorporó una alternativa adicional conocida como la “quinta balota” o “número extra”. Esta opción permite aumentar el valor del premio en caso de acertar junto con las demás cifras, lo que ha generado mayor interés entre los jugadores habituales.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados suelen darse a conocer pocos minutos después a través de los canales autorizados.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades de apuesta, que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El chance permite realizar apuestas con distintos valores, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación varía según el monto del premio, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se requiere certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días), a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

En ese contexto, Caribeña Día continúa consolidándose como una de las alternativas más populares del chance en el país, impulsada por su facilidad de participación, la variedad de modalidades de apuesta y las posibilidades de obtener premios.