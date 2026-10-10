Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 10 de octubre de 2026

El Caribeña Día es uno de los chances más consultados en la región Caribe colombiana. Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, con opciones para quienes buscan acertar combinaciones de una a cuatro cifras.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m. Después de la extracción, los resultados se publican mediante los canales autorizados y los puntos de venta para que los participantes puedan consultar y verificar sus tiquetes.

Cómo jugar el chance Caribeña Día

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El Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras seleccionadas y el orden en que deben coincidir con el resultado:



4 cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden. 2 cifras o pata: se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

El valor mínimo para participar en el Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

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Cada jugador puede escoger la modalidad de su preferencia y establecer el monto de su apuesta dentro de los límites establecidos.

¿Cómo reclamar premios del Caribeña Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

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Documentación básica

Para iniciar el trámite se requieren los siguientes documentos:



Tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

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La documentación adicional depende del monto obtenido:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta correspondiente.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta correspondiente. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con los documentos solicitados. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Caribeña Día mantiene una presencia importante en la región Caribe y ofrece diferentes alternativas para participar en sus sorteos diarios.