Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 10 de octubre de 2026

El Sinuano Día es uno de los chances más conocidos de la región Caribe. Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta para quienes buscan acertar números de una a cuatro cifras.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día realiza su sorteo diariamente a las 2:30 p. m. Una vez termina la extracción, los resultados se publican mediante los canales autorizados y puntos de venta para que los participantes puedan consultar sus números.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

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El Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras elegidas:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): se debe acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor mínimo para participar en el Sinuano Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

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Cada participante puede elegir la modalidad que prefiera y definir el monto de su apuesta dentro de estos límites.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

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Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.

se solicita la documentación básica. Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Sinuano Día mantiene una presencia importante en la región Caribe y ofrece diferentes alternativas para participar en sus sorteos diarios.