En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
UNGRD
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 10 de octubre de 2026

Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 10 de octubre de 2026

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, sábado 10 de octubre de 2026.

Sinuano Día.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

El Sinuano Día es uno de los chances más conocidos de la región Caribe. Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta para quienes buscan acertar números de una a cuatro cifras.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 10 de octubre de 2026

Últimas noticias

Caribeña Día.
Juegos de azar

Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 10 de octubre de 2026

Chontico Día.
Juegos de azar

Chontico Día hoy, resultado del último sorteo sábado 10 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Dos últimas cifras: (en minutos)
  • Tres últimas cifras: (en minutos)
  • La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día realiza su sorteo diariamente a las 2:30 p. m. Una vez termina la extracción, los resultados se publican mediante los canales autorizados y puntos de venta para que los participantes puedan consultar sus números.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

Publicidad

El Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras elegidas:

  • 4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.
  • 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.
  • 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.
  • 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.
  • 1 cifra (uña): se debe acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor mínimo para participar en el Sinuano Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

Publicidad

Cada participante puede elegir la modalidad que prefiera y definir el monto de su apuesta dentro de estos límites.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Publicidad

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

  • Premios inferiores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.
  • Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Sinuano Día mantiene una presencia importante en la región Caribe y ofrece diferentes alternativas para participar en sus sorteos diarios.

Relacionados

Chances y Loterías

Resultados del chance

Sinuano día

Publicidad

Publicidad

Publicidad