Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia. Gracias a su mecánica sencilla y a la frecuencia diaria de sus sorteos, se ha convertido en una alternativa habitual para quienes desean probar suerte y conocer rápidamente si su número resultó ganador.



Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 2 de mayo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 2 de mayo de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m.. Minutos más tarde, los números oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores verificar sus apuestas de forma rápida y confiable.



Cómo jugar el chance Caribeña Día

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la preferencia del jugador.



Cuánto cuesta apostar

Uno de los factores que impulsa la popularidad del Caribeña Día es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite que cada persona ajuste su inversión de acuerdo con su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos es necesario presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Caribeña Día se mantiene como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en Colombia.