Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia. Su dinámica sencilla, junto con sorteos diarios, lo ha convertido en una opción recurrente para miles de personas que buscan probar suerte y conocer rápidamente si resultaron ganadoras.



Número ganador del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 25 de abril de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m. Minutos más tarde, la información oficial se publica a través de canales autorizados y puntos de venta, facilitando una verificación rápida y confiable.



Cómo jugar el chance Caribeña Día

El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintas estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten optar por premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto mediante apuestas más simples.



Cuánto cuesta apostar

Uno de los aspectos que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite que cada jugador ajuste su inversión según su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso para reclamar premios varía según el monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días de expedición). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y un proceso claro para el cobro de premios, el Caribeña Día continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.