Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 24 de abril de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, impulsado por su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica fácil de entender.



Resultado de Caribeña Día hoy, viernes 24 de abril de 2026

Para este viernes 24 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el en minutos. Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega de manera regular durante la semana, lo que permite conocer los resultados el mismo día de la apuesta:

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que garantiza una consulta rápida y segura.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio varía según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.



Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas amplían las posibilidades de obtener un premio, incluso sin acertar el número completo.



Cuánto cuesta apostar

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad económica, ya que permite participar con montos ajustables al presupuesto de cada jugador.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido. En todos los casos, es obligatorio presentar la documentación requerida:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Los requisitos varían según el monto ganado:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

De esta manera, el Caribeña Día ofrece un sistema estructurado tanto para participar como para reclamar premios, lo que contribuye a su posicionamiento entre los juegos de azar más populares en el país.