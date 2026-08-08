Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos con mayor seguimiento en la región Caribe colombiana. Cada jornada, los apostadores consultan las cifras oficiales para comprobar si el número elegido coincidió con el resultado y les permitió obtener algún premio.

Su facilidad de participación y los diferentes valores disponibles para apostar han contribuido a mantener este juego entre las alternativas de chance más consultadas en Colombia.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 8 de agosto de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 8 de agosto de 2026 es el 1327 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1327

Últimas dos cifras: 27

Últimas tres cifras: 327

Serie: 2

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

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El sorteo del Caribeña Día se lleva a cabo todos los días y los resultados oficiales están disponibles poco después de las 2:30 p. m.. Luego de finalizar la jornada, las cifras ganadoras son difundidas por canales autorizados y puntos de venta para que los apostadores puedan revisar sus tiquetes.

Cómo jugar el chance Caribeña Día

El Caribeña Día dispone de distintas modalidades de apuesta, por lo que cada participante puede escoger según la cantidad de cifras que quiera acertar. El premio obtenido depende de la modalidad seleccionada y de la coincidencia con el resultado oficial.

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Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras, independientemente de su posición.

acertar las cuatro cifras, independientemente de su posición. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras respetando el orden.

coincidir con las tres últimas cifras respetando el orden. 3 cifras combinado: a certar las tres últimas cifras sin importar cómo estén ubicadas.

certar las tres últimas cifras sin importar cómo estén ubicadas. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. 1 cifra o uña: acertar solamente la última cifra sorteada.

Estas alternativas permiten elegir entre modalidades con diferentes niveles de premio y posibilidades de acierto.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

El Caribeña Día ofrece valores de apuesta que permiten participar con diferentes presupuestos, de acuerdo con la cantidad que cada jugador decida destinar.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar la documentación correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos según el monto obtenido.



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los premios pueden requerir documentación adicional dependiendo de su valor:



Menor a 48 UVT: solo se necesita presentar la documentación básica.

solo se necesita presentar la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: también se debe entregar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. Para los premios de mayor cuantía, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, montos de apuesta accesibles y una amplia presencia en la región Caribe, el Caribeña Día continúa entre los juegos de chance que más consultan los apostadores en Colombia.