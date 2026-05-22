Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad con la que los jugadores pueden revisar rápidamente los resultados oficiales.



Resultado de Caribeña Día hoy, viernes 22 de mayo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 22 de mayo de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días y los resultados oficiales pueden consultarse poco después de las 2:30 p. m.. Minutos más tarde, los números ganadores se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, permitiendo a los apostadores validar sus jugadas de manera rápida y segura.



Cómo jugar el chance Caribeña Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a distintas estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre apuestas con premios más altos o jugadas más simples que aumentan las probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los factores que mantiene la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los jugadores pueden participar con diferentes montos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta manera, cada persona puede ajustar su inversión según su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque siempre es necesario presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Además, según el monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y reglas claras para reclamar premios, el Caribeña Día continúa siendo una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.