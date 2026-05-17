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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 17 de mayo de 2026

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 17 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Revise aquí el número ganador de hoy domingo 17 de mayo de 2026.

Caribeña Noche
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Cada noche, cientos de jugadores en Colombia consultan los resultados de Caribeña Noche, uno de los chances más populares del país por sus sorteos nocturnos y las diferentes opciones de apuesta disponibles. Este juego de azar se ha consolidado entre los favoritos de quienes buscan acertar las cifras ganadoras y obtener premios que multiplican el dinero apostado.

Número ganador de Caribeña Noche - 17 de mayo

El número ganador del chance Caribeña Noche de este domingo 17 de mayo de 2026 fue el: (en minutos). Los jugadores que participaron en el sorteo pueden revisar su tiquete y confirmar con un vendedor autorizado si resultaron favorecidos.

Los resultados oficiales del sorteo fueron:

  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado en el siguiente horario:

  • Hora del sorteo: 10:30 p. m.

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar la transmisión.

¿Cómo funciona el Caribeña Noche?

El sistema de juego permite realizar apuestas desde montos bajos y elegir distintas modalidades según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan en el resultado oficial.

Para ganar, las cifras apostadas deben coincidir con el número ganador y respetar el orden de izquierda a derecha cuando la modalidad lo exija.

Modalidades de apuesta disponibles

  • Cuatro cifras directo o superpleno

    El jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden.

  • Combinado de cuatro cifras

    Se gana acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

  • Tres cifras directo

    Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.

  • Combinado de tres cifras

    La apuesta resulta ganadora si las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

  • Dos cifras o pata

    Consiste en acertar las dos últimas cifras exactas.

  • Una cifra o uña

    Entrega premio acertando únicamente la última cifra del sorteo.

Quinta balota: la novedad del Caribeña Noche

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó una quinta balota o número adicional, una modalidad especial que puede aumentar el valor de los premios cuando coincide junto con otras cifras acertadas.

Esta modificación fue implementada para ofrecer más oportunidades de ganancia y generar mayor interés entre los jugadores en cada sorteo.

¿Cuánto cuesta apostar?

Caribeña Noche permite realizar apuestas con diferentes valores:

  • Apuesta mínima: $500
  • Apuesta máxima: $10.000

Gracias a esta flexibilidad, el juego continúa siendo una de las opciones de chance más accesibles para los colombianos.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.

Documentos básicos

  • Tiquete original diligenciado y sin tachones.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Condiciones según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT

    Solo requieren la documentación básica.

  • Premios entre 48 y 181 UVT

    Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT en un punto autorizado.

  • Premios superiores a 182 UVT

    También será necesario presentar una certificación bancaria reciente, expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del titular registrado en el tiquete ganador.

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