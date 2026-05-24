Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 24 de mayo de 2026

La consulta de los resultados de Caribeña Noche se mantiene entre las rutinas más comunes de los apostadores en Colombia, especialmente en la región Caribe. Este chance tradicional conserva una alta participación diaria gracias a sus múltiples modalidades de juego y a la posibilidad de acceder a premios de diferentes niveles.

En los últimos años, el sorteo ha incorporado nuevas dinámicas que buscan ampliar las oportunidades de acierto, entre ellas la modalidad de la “quinta balota”, una de sus innovaciones más destacadas.

Número ganador de Caribeña Noche 24 de mayo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche de este domingo 24 de mayo de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y validar el resultado en puntos autorizados.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Quinta balota en Caribeña Noche: la novedad del chance

Desde 2025, Caribeña Noche implementó la quinta balota o número adicional, una opción complementaria al resultado principal del sorteo. Esta alternativa permite incrementar las posibilidades de ganar cuando este número extra coincide con alguna de las cifras jugadas por el apostador.

La modalidad ha ganado relevancia entre los jugadores frecuentes, al ampliar las combinaciones posibles dentro de cada apuesta.

Horario del sorteo Caribeña Noche

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El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial y en el mismo orden.

Modalidades de juego de Caribeña Noche

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El chance ofrece diferentes formas de participación según la cantidad de cifras que el jugador desee acertar.



Cuatro cifras directo o superpleno El jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.



Combinado de cuatro cifras Premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden.



Tres cifras directo Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.



Combinado de tres cifras Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier posición.



Dos cifras o pata La apuesta se centra en acertar las dos últimas cifras exactas del número ganador.



Una cifra o uña El premio se obtiene al coincidir únicamente con la última cifra del sorteo.

Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche

El valor de la apuesta depende del presupuesto del jugador:



Valor mínimo por tiquete: $500

Valor máximo por apuesta: $10.000

Estas condiciones permiten que los participantes ajusten su jugada según la modalidad elegida y su capacidad de inversión.

Requisitos para reclamar premios de Caribeña Noche

Los ganadores deben presentar una serie de documentos obligatorios para iniciar el proceso de cobro en los puntos autorizados.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo se exige la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT

También es necesario diligenciar el formato SIPLAFT suministrado por el punto de venta autorizado.

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Premios superiores a 182 UVT

Se debe presentar además una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.