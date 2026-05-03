Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 3 de mayo de 2026

Cada noche, miles de colombianos están atentos a los resultados del chance Caribeña Noche, uno de los sorteos más constantes en el país. Su realización diaria y la facilidad para consultar los números ganadores lo han convertido en una opción frecuente entre los jugadores que buscan probar suerte.



Resultado del Caribeña Noche hoy, 3 de mayo de 2026

En el sorteo correspondiente al domingo 3 de mayo de 2026, el número ganador del Caribeña Noche fue: 1256 - 6, una combinación clave para la asignación de premios entre los participantes.



Dos últimas cifras: 56

Tres últimas cifras: 256

La quinta: 6

Horario del sorteo Caribeña Noche

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, lo que garantiza una participación continua. Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m., permitiendo a los apostadores verificar rápidamente sus jugadas en medios autorizados.



Modalidades de juego disponibles

El atractivo principal de este chance radica en la variedad de modalidades que ofrece. Entre las opciones más comunes están:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

3 cifras directo o combinado: acertar las tres últimas cifras

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden

1 cifra (uña): acertar solo la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre apuestas de mayor premio o con más probabilidades de acierto.

El Caribeña Noche es reconocido por su accesibilidad. Los jugadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a diferentes tipos de público.

Cómo jugar Caribeña Noche en línea

Además de los puntos físicos, este sorteo también está disponible en plataformas digitales autorizadas. Para participar en línea, los usuarios deben:



Crear una cuenta en un operador avalado

Verificar su identidad

Recargar saldo mediante medios electrónicos

Seleccionar el número y la modalidad de apuesta

Todo el proceso está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia, garantizando seguridad y legalidad.

