Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 2 de abril de 2026

El chance Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos en Colombia, reuniendo cada noche a miles de jugadores que consultan los resultados oficiales con la esperanza de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Caribeña Noche del 2 de abril de 2026

En el sorteo realizado el jueves 2 de abril de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue: 3994 - 3



Número ganador: 3994

Dos últimas cifras: 94

Tres últimas cifras: 994

Quinta balota: 3

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de participar de manera continua.

Por lo general, los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p. m., una vez concluye el sorteo. Este momento concentra la mayor atención de los usuarios, quienes esperan verificar si su apuesta resultó favorecida.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los elementos que explican el éxito del Caribeña Noche es la variedad de modalidades disponibles, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y niveles de riesgo.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número en el orden correcto

Cuatro cifras combinado: coincidencia del número sin importar la posición

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras

Tres cifras combinado: coincidencia en cualquier orden

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden

Una cifra (uña): coincidencia del último dígito

Esta diversidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, haciendo el juego más versátil y atractivo.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

El Caribeña Noche se caracteriza por ser un sorteo accesible, con montos de apuesta pensados para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Gracias a este rango, los participantes pueden decidir cuánto invertir según sus posibilidades, manteniendo el juego al alcance de un público amplio.



Cómo jugar Caribeña Noche en línea en Colombia

El avance de las plataformas digitales ha facilitado el acceso al Caribeña Noche, que actualmente puede jugarse en línea a través de operadores autorizados en Colombia, bajo la regulación de Coljuegos.



Para participar de forma digital, el proceso suele incluir los siguientes pasos:



Registrarse en una plataforma autorizada Validar la identidad del usuario Recargar saldo mediante métodos como PSE u otras opciones electrónicas Seleccionar el sorteo Caribeña Noche Elegir el número y la modalidad de apuesta Confirmar la jugada

Esta modalidad permite jugar desde cualquier lugar y consultar los resultados de manera rápida y segura.

Últimos resultados del Caribeña Noche

La consulta de resultados recientes es una práctica habitual entre los seguidores de este sorteo. A continuación, algunos de los números ganadores más recientes del Caribeña Noche:

