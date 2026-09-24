Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

El Chance Caribeña Noche continúa entre los sorteos más consultados por los jugadores de la región Caribe colombiana. Sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con una quinta balota hacen que miles de personas estén pendientes de la combinación ganadora de cada jornada.

Resultado de Caribeña Noche hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche para este jueves 24 de septiembre de 2026 fue el XXXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los resultados oficiales pueden consultarse en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados para comprobar si el tiquete obtuvo algún premio.

¿A qué hora juega el Caribeña Noche?

El sorteo del Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, según la modalidad seleccionada. Para acceder al premio principal es necesario acertar el número ganador exactamente en el mismo orden anunciado oficialmente.



Modalidades de apuesta del Caribeña Noche

El juego ofrece diferentes alternativas para que cada participante seleccione la modalidad que prefiera.



Cuatro cifras directo o superpleno Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial. Combinado de tres cifras Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uñaEsta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

Los jugadores pueden elegir el monto de su apuesta dentro de los valores establecidos:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cada participante puede seleccionar el valor que desea jugar de acuerdo con la modalidad escogida.

Requisitos para reclamar un premio

Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para adelantar el proceso de cobro.

Publicidad

Documentos necesarios



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor ganado



Premios inferiores a 48 UVT Solo requieren la documentación básica establecida por el operador.

Solo requieren la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVTTambién será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida para completar el trámite de pago.

Con sorteos de lunes a sábado, diferentes modalidades de apuesta y la quinta balota como alternativa adicional, el Caribeña Noche continúa entre los chances más consultados por los jugadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia.