En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
Constituyente
Spirit Airlines
Popayán
Estrecho Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Revise aquí el número ganador hoy lunes 4 de mayo de 2026.

Caribeña Noche
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Cada noche, miles de colombianos están atentos a los resultados del chance Caribeña Noche, uno de los sorteos más constantes en el país. En el sorteo correspondiente al domingo 3 de mayo de 2026, el número ganador del Caribeña Noche fue: XXXX, una combinación clave para la asignación de premios entre los participantes.

  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Horario del sorteo Caribeña Noche

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, lo que garantiza una participación continua. Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m., permitiendo a los apostadores verificar rápidamente sus jugadas en medios autorizados.

Modalidades de juego disponibles

El atractivo principal de este chance radica en la variedad de modalidades que ofrece. Entre las opciones más comunes están:

  • 4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto
  • 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden
  • 3 cifras directo o combinado: acertar las tres últimas cifras
  • 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden
  • 1 cifra (uña): acertar solo la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre apuestas de mayor premio o con más probabilidades de acierto.

El Caribeña Noche es reconocido por su accesibilidad. Los jugadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a diferentes tipos de público.

Cómo jugar Caribeña Noche en línea

Además de los puntos físicos, este sorteo también está disponible en plataformas digitales autorizadas. Para participar en línea, los usuarios deben:

  • Crear una cuenta en un operador avalado
  • Verificar su identidad
  • Recargar saldo mediante medios electrónicos
  • Seleccionar el número y la modalidad de apuesta

Todo el proceso está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia, garantizando seguridad y legalidad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Caribeña noche

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad