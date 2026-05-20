Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de mayo de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Cada día, miles de personas siguen este sorteo con la esperanza de acertar las cifras ganadoras y llevarse uno de los premios disponibles.



Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 20 de mayo de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y validar el resultado en puntos autorizados.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la modalidad de “quinta balota” o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias si se aciertan simultáneamente otras cifras del sorteo.

A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y su resultado puede consultarse después de las 10:30 p. m.

Los apostadores pueden jugar desde $500 hasta $25.000 en distintas modalidades. Para obtener el premio mayor, las cifras elegidas deben coincidir exactamente y en el mismo orden del resultado oficial del sorteo.



Vea el sorteo en vivo aquí:

Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Noche ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada jugador:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

Para reclamar un premio es necesario presentar algunos documentos básicos, aunque los requisitos cambian según el monto ganado:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Además, existen requisitos adicionales según el valor del premio:

