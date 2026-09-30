Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 30 de septiembre de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los sorteos más consultados por los jugadores de la región Caribe colombiana. La posibilidad de participar en diferentes modalidades de apuesta y de incluir una quinta balota mantiene la atención de los participantes en cada jornada.

Resultado de Caribeña Noche hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 30 de septiembre de 2026 fue

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Estos son los resultados del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados. Los jugadores deben verificar con su vendedor si el tiquete corresponde a una combinación ganadora.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.



Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal, es necesario acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron anunciadas.

Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

Caribeña Noche cuenta con diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que el jugador quiera acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado en el mismo orden del sorteo.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: corresponde a quienes aciertan las tres últimas cifras exactamente en el mismo orden.

corresponde a quienes aciertan las tres últimas cifras exactamente en el mismo orden. Combinado de tres cifras: premia cuando se aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

premia cuando se aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener premio al acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad elegida. Los montos establecidos son:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

De esta manera, cada participante puede definir cuánto desea apostar dentro de los valores permitidos para la modalidad seleccionada.

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Requisitos para reclamar un premio de Caribeña Noche

Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para realizar el cobro correspondiente.

Documentos necesarios

Para reclamar un premio se debe presentar:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Los documentos adicionales dependen del monto obtenido:



Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica establecida por el operador.

requieren la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida para efectuar el pago.

Con sorteos de lunes a sábado, varias modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con una quinta balota, Caribeña Noche continúa siendo uno de los chances consultados por jugadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia.