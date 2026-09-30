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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 30 de septiembre de 2026

Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 30 de septiembre de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4868 este 30 de septiembre de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones.

Lotería del Valle resultados
Lotería del Valle
Foto: Lotería del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo número 4868 el miércoles 30 de septiembre de 2026, con diferentes premios para los participantes. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor de la Lotería del Valle correspondió al número XXXX, de la serie XXX.

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Resultados de los premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, el sorteo entregó varios premios secos con diferentes valores. Estos fueron los números y series ganadores:

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Logo de la Lotería de Manizales sobre fondo blanco.
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¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que compraron un billete para el sorteo del 30 de septiembre de 2026 deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie y compararlos con los resultados oficiales.

Para establecer si un billete obtuvo el premio mayor o alguno de los premios secos, es necesario verificar que el número y la serie correspondan con los registrados en el sorteo.

La Lotería del Valle cuenta con canales oficiales para consultar el listado completo de resultados y conocer las indicaciones sobre la verificación y el proceso para reclamar los premios.

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Los sorteos de esta lotería se realizan habitualmente los miércoles en horas de la noche, por lo que se recomienda consultar los resultados oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

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