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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 30 de septiembre de 2026

Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 30 de septiembre de 2026

Conozca la lista de resultados que la Lotería de Manizales realizó este miércoles 30 de septiembre de 2026 por el sorteo 4975.

Logo de la Lotería de Manizales sobre fondo blanco.
Lotería de Manizales
Foto: Lotería de Manizales Facebook
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 30 de septiembre de 2026 su sorteo número 4976. El premio mayor correspondió al número XXXX, serie XXX, convirtiéndose en el billete ganador del principal premio del sorteo.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo 4976 entregó diferentes premios secos, con valores entre $40 millones y $300 millones, así como el premio Gana Siempre de $2 millones.

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¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador, se debe comparar el número y la serie registrados en el billete con los resultados oficiales del sorteo.

Esta verificación es especialmente importante en los premios secos, debido a que ambos datos permiten identificar el billete favorecido.

También se recomienda consultar la imagen oficial del sorteo, donde aparecen los números, las series y los respectivos premios, para confirmar la información.

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¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele efectuarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque este horario puede presentar variaciones.

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De esta manera, cada miércoles los participantes pueden consultar los resultados del premio mayor y los premios secos para comprobar si alguno de sus billetes fue favorecido.

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