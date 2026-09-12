Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más consultados en la región Caribe. Cada noche, los jugadores están atentos al resultado para comprobar si las cifras de su apuesta coinciden con el número ganador.

Este chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta y una quinta balota, un dígito adicional que acompaña el resultado principal y puede representar una oportunidad complementaria de premio.

Resultado de Caribeña Noche hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados pueden verificarse a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado. Los resultados suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

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Los jugadores pueden consultar las cifras oficiales una vez finalice el sorteo y compararlas con las registradas en su tiquete.

¿Cómo jugar Caribeña Noche?

Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta para que los jugadores seleccionen la alternativa que prefieran. Para obtener el premio correspondiente, las cifras deben coincidir con el resultado oficial y cumplir las condiciones de la modalidad elegida.



Cuatro cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden aparecer en cualquier orden.

las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras directo: las tres últimas cifras deben acertarse en el mismo orden.

las tres últimas cifras deben acertarse en el mismo orden. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición.

las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

se deben acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se debe acertar únicamente la última cifra.

El valor de las apuestas puede estar entre $500 y $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

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Para acceder al premio principal, el número debe coincidir con el resultado oficial y respetar el orden establecido para la modalidad correspondiente.

¿Qué es la quinta balota de Caribeña Noche?

La quinta balota es un dígito adicional que acompaña al número principal del sorteo. Esta cifra puede ofrecer una oportunidad complementaria de premio cuando coincide con las condiciones de la apuesta realizada.

Por eso, al revisar el resultado de Caribeña Noche, también es importante comprobar la quinta balota.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Para reclamar un premio es necesario conservar el tiquete original en buen estado y presentar la documentación requerida.

Los requisitos son:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El proceso depende del valor del premio:

