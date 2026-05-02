Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche sigue posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, gracias a su frecuencia diaria y a la facilidad con la que los jugadores pueden conocer los resultados oficiales. Este juego de azar mantiene el interés de miles de personas que cada noche esperan confirmar si su número resultó ganador.



Resultado del Caribeña Noche hoy, sábado 2 de mayo de 2026

En el sorteo correspondiente al sábado 2 de mayo de 2026, el número ganador del Caribeña Noche fue en minutos, una combinación clave para la asignación de premios entre los participantes.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

¿A qué hora juega el Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una opción constante para los apostadores. Sus resultados suelen estar disponibles después de las 10:30 p. m., permitiendo a los jugadores consultar rápidamente si su apuesta fue ganadora a través de canales autorizados.



Modalidades de apuesta del Caribeña Noche

Este sorteo ofrece diversas formas de participación que se ajustan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo o combinado: acertar las tres últimas cifras

acertar las tres últimas cifras 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden

acertar las dos últimas cifras en orden 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Gracias a estas opciones, los jugadores pueden optar por premios más altos o aumentar sus probabilidades de acierto con apuestas más simples.



Cuánto cuesta apostar

El Caribeña Noche se caracteriza por su accesibilidad económica, lo que permite la participación de un amplio público. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Cómo jugar Caribeña Noche en línea

Con el avance de las plataformas digitales, también es posible participar en este sorteo de manera virtual. Para hacerlo de forma segura, se recomienda utilizar operadores autorizados por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

El proceso es sencillo:



Registrarse en una plataforma autorizada Validar la identidad del usuario Recargar saldo mediante medios electrónicos Elegir el número y la modalidad de juego

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y opciones tanto presenciales como en línea, el Caribeña Noche continúa consolidándose como una de las alternativas más populares del chance en Colombia.