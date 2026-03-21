Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 21 de marzo de 2026

Miles de jugadores consultan a diario las cifras ganadoras, motivados por la posibilidad de obtener premios según la modalidad elegida. El chance Caribeña Noche continúa destacándose como uno de los sorteos preferidos por los colombianos interesados en los juegos de azar. Su mecánica simple y su frecuencia diaria lo convierten en una alternativa constante para quienes buscan tentar la suerte, siguiendo cada noche la publicación de los resultados oficiales.



Resultado oficial Caribeña Noche – 21 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 21 de marzo de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que permite a los participantes apostar de forma continua sin interrupciones.

El resultado oficial suele darse a conocer después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión correspondiente. A partir de ese momento, los jugadores pueden verificar si su número coincide con el ganador. Este horario es clave para quienes siguen el sorteo de manera habitual.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Una de las razones por las que Caribeña Noche mantiene su popularidad es la variedad de opciones de juego que ofrece. Estas modalidades permiten diferentes formas de acertar y ganar premios:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en el mismo orden

Cuatro cifras combinado: coincidencia de las cifras en cualquier orden

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden

Tres cifras combinado: coincidencia sin importar la posición

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden

Una cifra (uña): acierto del último dígito

Esta diversidad facilita la participación tanto de jugadores nuevos como de quienes tienen mayor experiencia.



Valor de las apuestas

Otro aspecto que impulsa la participación en Caribeña Noche es el costo accesible de las apuestas, lo que permite que un amplio público pueda jugar.



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores brindan flexibilidad para ajustar la inversión según las posibilidades de cada jugador.

Cómo jugar chance en línea en Colombia

El acceso digital ha ampliado las opciones para participar en Caribeña Noche. En Colombia, los juegos de azar están regulados por Coljuegos, lo que garantiza que las apuestas se realicen dentro de un marco legal.

Para jugar en línea, el proceso incluye:



Registrarse en una plataforma autorizada

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante PSE u otros medios

Seleccionar el sorteo Caribeña Noche

Elegir el número y la modalidad de apuesta

Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital

Esta alternativa permite apostar de manera práctica desde cualquier lugar.



Últimos resultados del Caribeña Noche

Entre los resultados recientes del sorteo se encuentran:

