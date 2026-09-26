Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

Caribeña Noche es un chance con presencia en diferentes regiones de Colombia, especialmente en la Costa Caribe. Este sábado 26 de septiembre se realizará un nuevo sorteo, cuyo resultado podrán consultar los jugadores en esta página.

Resultado Caribeña Noche hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los jugadores deben comparar el resultado oficial con el número registrado en su tiquete para determinar si obtuvieron algún premio.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. El resultado se publica después de efectuarse el sorteo correspondiente.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

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Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

Caribeña Noche cuenta con varias alternativas para participar en el sorteo. Los jugadores pueden escoger entre diferentes cantidades de cifras y formas de apuesta:



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota sigue ampliando las posibilidades de ganar

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Desde 2025, Caribeña Noche cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta modalidad ofrece una posibilidad adicional de obtener un premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Si el resultado coincide con alguna de las modalidades premiadas, el ganador debe presentar la documentación correspondiente para solicitar el pago. Los requisitos varían de acuerdo con el valor del premio:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT:

También se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Se requiere además un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Caribeña Noche se puede jugar en puntos de venta autorizados, donde los participantes pueden seleccionar el número y la modalidad con la que desean participar en el sorteo.