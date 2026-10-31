Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

La Caribeña Noche es uno de los chances que despierta el interés de los apostadores en la región Caribe colombiana. Este sábado 24 de octubre, los participantes podrán consultar el resultado del sorteo y comprobar si las cifras registradas en sus tiquetes coinciden con el número ganador.

Resultado de la Caribeña Noche hoy, sábado 24 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 31 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los jugadores deben comparar el resultado publicado con la combinación registrada en su tiquete para verificar si acertaron alguna de las modalidades de apuesta.



¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los resultados se pueden consultar después de la realización del sorteo, una vez el operador publique la información oficial.

Publicidad

¿Cuánto cuesta apostar en la Caribeña Noche?

El valor de las apuestas puede comenzar desde $500 y llegar hasta $10.000 por jugada, según las condiciones establecidas para el juego. Antes de participar, se recomienda confirmar el monto con el vendedor autorizado y conservar el tiquete para comprobar los datos registrados.

Publicidad

¿Cuáles son las modalidades de apuesta de la Caribeña Noche?

Los participantes pueden elegir entre distintas modalidades, según la cantidad de cifras con las que deseen jugar. Cada alternativa tiene condiciones específicas para determinar si la apuesta coincide con el resultado ganador.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

Tres cifras directo: requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: permite apostar por una sola cifra, según las condiciones del juego.

La quinta balota sigue ampliando las posibilidades de ganar

La quinta balota representa una posibilidad adicional de premio, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador. Por eso, los participantes deben consultar el resultado de esta balota y verificar cómo aplica a la apuesta registrada.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de la Caribeña Noche?

Quienes acierten su apuesta deben presentar los documentos requeridos para validar el tiquete y gestionar el pago. Los requisitos dependen del monto del premio y de las condiciones vigentes del operador.

Publicidad

Premios inferiores a 48 UVT: presentar el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: entregar también una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El tiquete debe conservarse en buen estado y con la información legible. Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar los requisitos vigentes con el operador autorizado.

