Extra de Colombia: resultado del último sorteo hoy sábado 31 octubre

El Extra de Colombia realizó este sábado 31 de octubre de 2026 el sorteo extraordinario número 0022. El número ganador del premio extramillonario de $15.000 millones fue el XXXX, con la serie XXX. (en minutos)

De acuerdo con los resultados oficiales publicados para el sorteo, el resultado fue registrado a las 11:00 de la noche.

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Además del premio mayor, el Extra de Colombia entregó diferentes premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones, uno de $500 millones, uno de $300 millones y uno de $200 millones.

Premios secos mayores del Extra de Colombia

Entre los principales resultados del sorteo del sábado 31 de octubre aparecen los siguientes números y series:



El Sorteo Extraordinario de Colombia llega con un Plan de Premios superior a $36.700 millones, diseñado para que las personas tengan más formas de ganar, desde el Premio Mayor hasta múltiples aproximaciones y premios por terminaciones y series.

Aproximaciones al Premio Mayor (con serie)

En 2026 también ganas por aproximarse al resultado del Mayor con la serie, con categorías como Mayor invertido, tres primeras, tres últimas, combinaciones y más opciones por terminaciones.

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Aproximaciones al Mayor (diferente serie)

Y si no coincide la serie, ¡igual hay oportunidades! Incluye premios por mayor diferente serie, terminaciones, combinaciones y rangos como dos últimas, dos primeras, dos del centro, última, entre otros.

¿Cómo se ganan los bonos?

El billete (físico) o ticket (virtual) tiene: un número de 4 cifras, y una serie de 3 cifras.

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La persona gana Bono Casa, Bono Carro, Bono Viaje o Bono Moto si el número (4 cifras) + serie (3 cifras) coinciden en el orden exacto con el resultado del lanzamiento adicional correspondiente a cada bono. Aplica tanto para canal tradicional (físico) como para canales en línea/virtual.

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