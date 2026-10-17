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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados Extra de Colombia del 17 de octubre de 2026: números ganadores y premios secos

Resultados Extra de Colombia del 17 de octubre de 2026: números ganadores y premios secos

Extra de Colombia realizó su sorteo del 17 de octubre de 2026. Conozca el número ganador del premio mayor, secos, bonos y recambio ganador.

Extra de Colombia
Extra de Colombia
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

El Extra de Colombia realizó este sábado 17 de octubre de 2026 el sorteo extraordinario número 0022. El número ganador del premio extramillonario de $15.000 millones fue el XXXX, con la serie XXX. (en minutos)

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De acuerdo con los resultados oficiales publicados para el sorteo, el resultado fue registrado a las 11:00 de la noche.

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Además del premio mayor, el Extra de Colombia entregó diferentes premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones, uno de $500 millones, uno de $300 millones y uno de $200 millones.

Premios secos mayores del Extra de Colombia

Entre los principales resultados del sorteo del sábado 17 de octubre aparecen los siguientes números y series:
(a espera del sorteo)

El Sorteo Extraordinario de Colombia llega con un Plan de Premios superior a $36.700 millones, diseñado para que las personas tengan más formas de ganar, desde el Premio Mayor hasta múltiples aproximaciones y premios por terminaciones y series.

Aproximaciones al Premio Mayor (con serie)

En 2026 también ganas por aproximarse al resultado del Mayor con la serie, con categorías como Mayor invertido, tres primeras, tres últimas, combinaciones y más opciones por terminaciones.

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 Aproximaciones al Mayor (diferente serie)

Y si no coincide la serie, ¡igual hay oportunidades! Incluye premios por mayor diferente serie, terminaciones, combinaciones y rangos como dos últimas, dos primeras, dos del centro, última, entre otros.

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¿Cómo se ganan los bonos?

El billete (físico) o ticket (virtual) tiene: un número de 4 cifras, y una serie de 3 cifras.

La persona gana Bono Casa, Bono Carro, Bono Viaje o Bono Moto si el número (4 cifras) + serie (3 cifras) coinciden en el orden exacto con el resultado del lanzamiento adicional correspondiente a cada bono. Aplica tanto para canal tradicional (físico) como para canales en línea/virtual.

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