Resultado Lotería del Cauca HOY: número ganador mayor y secos del sabádo 17 de octubre

La Lotería del Cauca llevó a cabo el sábado 17 de octubre de 2026 su sorteo número 2633, en el que puso en juego un Premio Mayor de $8.000 millones de pesos. El número que se llevó el máximo galardón fue el XXXX, de la serie XXX. (en minutos)

El sorteo se realizó en su horario habitual, a las 11:00 p. m. Los participantes pueden consultar a continuación los resultados de la jornada y revisar los números ganadores para comprobar si sus billetes obtuvieron alguno de los premios.

Publicidad

Resultados oficiales de la Lotería del Cauca

En la siguiente imagen se puede consultar el listado de premios del sorteo 2633 de la Lotería del Cauca, realizado el 17 de octubre de 2026. Allí se encuentra la información correspondiente al Premio Mayor de $8.000 millones, así como los números ganadores de los premios secos entregados durante el sorteo.

¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Para participar en la Lotería del Cauca, los interesados pueden adquirir sus billetes a través de los cientos de distribuidores disponibles en diferentes lugares del país. La entidad cuenta con una amplia red de puntos de venta para facilitar la compra y la participación en sus sorteos, cuyo plan de premios incluye un Premio Mayor de $8.000 millones, además de premios secos, premios Extra Chance Patojos de $6 millones y múltiples aproximaciones.



Los jugadores pueden consultar los distribuidores autorizados y verificar las condiciones de participación en los canales oficiales de la Lotería del Cauca.

¿Cómo cobrar el premio de la Lotería del Cauca?

Los ganadores de la Lotería del Cauca pueden reclamar sus premios de acuerdo con el monto obtenido. Las aproximaciones pueden cambiarse o cobrarse con el lotero de confianza, mientras que los premios secos pueden reclamarse ante un distribuidor autorizado. Para premios superiores a $2.360.000, se aplica una retención en la fuente del 20% y se deben presentar documentos como el RUT y la cédula.

Publicidad

En el caso del Premio Mayor, el ganador debe acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, cédula y certificación bancaria para iniciar el proceso de verificación y pago.

Lotería del Cauca en vivo

(en minutos)

